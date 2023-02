Scontro in diretta tra Carmen Russo e Pamela Prati nel corso dell’ultima puntata con il Grande Fratello Vip.

Carmen Russo e Pamela Prati non se le sono mandate a dire e, nel corso della diretta di ieri, 16 febbraio, con il Grande Fratello Vip, si sono rese protagoniste di uno scontro tra dive. Entrambe coinvolte in un balletto che avrebbe animato poco più tardi il Gf Vip Night, sembra che non riescano a lavorare insieme in armonia. La causa sarebbe l’incapacità di Pamela Prati di essere alle prove prima delle 15 del pomeriggio.

Carmen Russo e Pamela Prati, lite al Gf Vip

“Alfonso, sai che io ho una grande pazienza e sopporto tanto, ma non l’impossibile! – si è lamentata Carmen – Pamela sai che io ti voglio bene e ti stimo, ma devo chiederti una cosa”.

La Russo, quindi, si è rivolta direttamente alla collega accusandola: “La chiamo per fare le prove al mattino alle 11 e lei mi dice: ‘No amore, io dopo le 15 perché prima non connetto’. Però cara la mia Pamela, tutte le dive quando lavorano si svegliano presto, quindi lascia perdere le piume e le colazioni e vieni a fare le prove con noi!”.

La Prati è apparsa molto infastidita dall’accusa di Carmen Russo e l’ha tacciata di falsità. “Se lo sta inventando, io stamani ero qui. Lei mente sapendo di mentire! – ha sbottato, mentre la collega continuava piccata: “Non dico bugie, ma se la metti così la prossima volta faremo le prove alle 9 del mattino! Però Pamela mi raccomando…Ti ricordi i passi o sei sconnessa?”.

“No amore io sono sempre connessa! – ha aggiunto stizzita la Prati – . Quindi cara Carmencita non mi devi rompere le pailettes. Godiamoci il successo”.

