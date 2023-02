La coppia più social di sempre è da giorni lontano da Instagram. La partecipazione di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 doveva servire a celebrare la sua immagine, ma alla fine è stato il marito Fedez a prendersi la scena: prima con l’attacco a Bignami e poi con il bacio con Rosa Chemical. La furia di Chiara è stata evidente sin da subito e sembra che le acque tra i due non si siano ancora calmate tanto che, nel giorno di San Valentino, non c’è stato alcuno scambio di messaggi tra loro.

Come mostrato da Whoopsee.it, i Ferragnez sono stati avvistati nel giorno di San Valentino sotto un portone che, inizialmente, era stato indicato come quello all’interno del quale era situato un noto avvocato.

L’indiscrezione è stata immediatamente smentita, ma la blogger Deianira Marzano ha ricevuto un ulteriore segnalazione sul palazzo dove i due sono stati paparazzati.

“Quello è il portone dello psichiatra, va dallo stesso mio”, ha segnalato una follower. La coppia, dunque, nel giorno di San Valentino avrebbe incontrato lo psicoterapeuta.

Nulla di nuovo, quindi, visto che sono stati proprio Fedez e Chiara Ferragni a raccontare di seguire un percorso di terapia di coppia mostrandosi anche nella serie tv The Ferragnez durante alcune sedute.

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram