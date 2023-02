Che fine hanno fatto Chiara Ferragni e Fedez dopo il caos a Sanremo 2023? Il giorno di San Valentino la coppia è sparita dai social.

Niente mazzi di rose rosse, niente sorprese da favola, niente post di coppia: il giorno di San Valentino di Chiara Ferragni e Fedez è trascorso nell’assoluto silenzio social. La coppia più gettonata di sempre pare stia attraversando una crisi profonda dopo il caos che si è scatenato nel corso della finale del Festival di Sanremo, durante la quale il rapper è stato protagonista di una bacio con Rosa Chemical.

I Ferragnez sono in crisi?

La lite che ne era scaturita sul palco del Teatro Ariston è stata ripresa dai media e dai fotografi presenti, ma ciò che la Ferragni ha rimproverato al marito è noto solo alle persone che popolavano il backstage del Festival.

Ciò che è chiaro è che, concluso Sanremo, Chiara è tornata a Milano dai figli, mentre di Fedez si sono perse le tracce.

C’è chi vocifera di averlo visto ad una festa senza la moglie e chi racconta che avrebbe trascorso la prima notte post Festival in hotel.

I fan dei Ferragnez speravano che la lite potesse rientrare nel giorno degli innamorati, il 14 febbraio, ma sono stati delusi. Chiara ha continuato a condividere scatti in solitaria e Fedez è completamente sparito dal radar del web.

Intanto, c’è chi parla di crisi nera e chi sostiene che i rapporti tra loro non siano affatto cambiati e che l’allontanamento dai social dipenderebbe solo da un tentativo di far parlare ancora un po’ di loro (come se ce ne fosse bisogno).

