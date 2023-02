La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi ha da poco festeggiato il primo anniversario. L’ex capitano della Roma si è mostrato felice e sereno accanto alla nuova compagna, ma alcuni scatti rubati avevano lasciato intendere che i rapporti tra loro fossero tutt’altro che sereni. Così in rete ha iniziato a diffondersi la notizia di una crisi tra il Pupone e la flower designer romana, tanto che qualcuno aveva anche ipotizzato una rottura definitiva.

A rompere il silenzio e smentire una volta per tutte le voci di separazione è stata proprio Noemi Bocchi, che ha invitato tutti al silenzio con un chiaro messaggio social.

Nel giorno di San Valentino, celebre festa degli innamorati, la compagna di Totti ha condiviso una Instagram story in cui si mostra, con una smorfia ironica, accanto al fidanzato.

Ad accompagnare il selfie solo una emoticon che invita a fare silenzio. Un modo chiaro, dunque, per mettere a tacere tutte quelle voci che parlano di crisi con Francesco Totti.

