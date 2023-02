Conduttrice dalle mille risorse, Michelle Hunziker ha dimostrato di avere anche un grande talento canoro. E lo ha messo in evidenza non solo nello show Michelle Impossible, ma anche nel corso della sua partecipazione alla puntata di oggi, 15 febbraio, di Viva Rai 2, lo show della mattina di Fiorello. Così, insieme a Katia Follesa e Max Pezzali, ha intonato “La rivincita delle bionde”.

La sua ospitata da Fiorello era già stata annunciata da un video pubblicato sui profili social. “Ce l’hai la canzone? Domani è una fi**ta! Alle 5.45 siamo da Fiorello”, ha anticipato Michelle nella gag con Katia Follesa e Max Pezzali.



Così, alle prime luci della mattina, la Hunziker si è presentata sotto gli studi di Viva Rai 2 con un tailleur a righe verdi e blu, e tanta adrenalina.

“Le bionde sono sempre prese di mira, rispondo con una canzone come Shakira…”, ha iniziato ad intonare lei accompagnata dalla Follesa e da Max Pezzali.

La performance da urlo è stata applauditissima dai presenti e dal pubblico da casa e il video è già diventato virale in rete.

