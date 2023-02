Crisi tra Chiara Ferragni e Fedez? Al momento non è dato saperlo con certezza ma arrivano da Milano foto che li ritraggono insieme.

Cosa sta succedendo dopo Sanremo tra Chiara Ferragni e Fedez? Non lo sappiamo con certezza ma gli ultimi comportamenti hanno fatto ipotizzare ad una crisi della coppia dopo i fatti noti con il rapper protagonista di alcune situazioni che non sono piaciute alla moglie. Sui social, i due sono spariti, almeno per quanto riguarda i contenuti e le stories insieme. Ora, spuntano nuove foto recenti dei due a Milano…

Chiara Ferragni e Fedez avvistati insieme: le foto

Chiara Ferragni

Come detto, non sappiamo cosa stia accadendo davvero tra i Ferragnez, quello che è certo è che i due, dopo giorni di assenza (come coppia) dai social, sono stati avvistati a Milano, e questa volta insieme. Da capire, però, in quali rapporti.

Infatti, si parla di crisi tra i due dopo il bacio del rapper a Rosa Chemical e alcuni altri comportamenti che non sarebbero piaciuti all’imprenditrice digitale.

A fare il punto sulla situazione con tanto di immagini è stato Whoopsee che su Instagram ha scritto: “Ecco Chiara Ferragni e Fedez insieme, nel pieno centro di Milano. ‘Tutto nella norma’ dovremmo dire, se non fosse che il Festival di Sanremo si è concluso pochi giorni fa ma i riflettori sulla coppia non si sono decisamente mai spenti. Tutto il web parla di loro e questo clamore continua ad aumentare anche a causa dell’assenza dai social di Fedez. Whoopsee però è in grado di mostrarvi in esclusiva queste immagini dei Ferragnez, scattate ieri martedì 14 febbraio, nel tardo pomeriggio, poco prima che i due entrassero in un portone, in una delle vie del centro città meneghino”, si legge nel contenuto social condiviso dal noto media.

Staremo a vedere se tra i due è davvero tornato il sereno o meno…

Di seguito anche il post Instagram di Whoopsee con le foto:

Riproduzione riservata © 2023 - DG