Super tifoso del Milan, Lazza è tornato a seguire la sua squadra del cuore. La Curva Sud lo ha omaggiato cantando Cenere.

Secondo posto a Sanremo con la sua ‘Cenere’ e ritorno trionfale anche allo stadio San Siro per seguire il Milan, squadra del suo cuore. Parliamo di Lazza che in occasione del match di Champions League dei rossoneri contro il Tottenham è stato omaggiato dalla Curva Sud in modo speciale…

Lazza si commuove a San Siro

Lazza

Tornato allo stadio dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, Lazza è stato protagonista nel pre partita tra Milan e Tottenham, gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Mentre andava in scena il riscaldamento, nell’impianto storico di San Siro è stata messa ‘Cenere‘, la canzone portata dall’artista alla recente kermesse musicale.

Quello che il giovane cantante non si sarebbe mai aspettato è che la Curva Sud, parte calda del tifo del Milan, la intonasse a piena voce.

L’artista è rimasto molto colpito e, nel frattempo, è stato pure inquadrato nel maxi schermo. Un momento che lo ha commosso: “No dai, sono davvero troppo emozionato. Mi ha commosso”, ha detto rivolto alle telecamere presenti dei giornalisti.

Emozione doppia dato che la sfida ha visto il suo Milan trionfare per 1-0. Tra le altre cose, nei giorni precedenti, anche l’attaccante rossonero Leao era stato pizzicato nel corso di un allenamento mentre cantava Cenere. Insomma, Milan, Lazza e Cenere, un triangolo perfetto.

Di seguito anche un post su Tik Tok dello stesso Milan su quanto accaduto:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG