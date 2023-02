Annuncio molto tenero sui social di Christian De Sica: il noto attore è diventato nonno della piccola Bianca.

Christian De Sica è diventato nonno e lo ha annunciato al mondo intero con un dolcissimo post Instagram insieme alla piccola Bianca, appena nata. Il noto attore non vedeva l’ora di conoscere la bimba e oggi, a quanto pare, è stato accontentato.

Christian De Sica nonno: la foto con la piccola

Christian De Sica

“Non vedo l’ora di conoscerla. Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore. Sono felice per mia figlia Maria Rosa e per la nostra famiglia. Mi fa un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così”. Erano state queste le recenti parole di De Sica a Gente a proposito dell’attesa della nascita della nipotina.

E così, Bianca, questo il nome della piccola, è arrivata oggi al mondo. Sui social l’attore ha scritto: “E’ arrivata Bianca la mia nipotina. W Mari e Francesco”.

Sul nome scelto, la stessa figlia di De Sica aveva svelato: “È uno dei nomi che mia mamma avrebbe voluto dare a me”.

In tantissimi si sono voluti complimentare con l’attore per il lieto annuncio. Amici, colleghi e molti fan hanno voluto far sentire la loro presenza in questo momento speciale.

Di seguito anche il post Instagram del noto attore dove è possibile leggere anche i tantissimi commenti d’affetto ricevuti tra cui quelli di Mara Venier, Jerry Calà, Simona Ventura e tanti altri ancora:

