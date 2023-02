Nuovi rumors sul rapporto complicato tra Elodie e Emma. Pare che a Sanremo sia stato confermato il “gelo” tra loro…

Tornano a galla possibili malumori e malcontenti tra Elodie e Emma Marrone. Le due cantanti sono state amiche e colleghe ma ora le cose sembrano essere ben diverse. Si è spesso parlato di presunti litigi e percorsi che si sono fatti ben distinti e ancora oggi arrivano notizie di un “gelo” che continua e che si sarebbe manifestato pure nel corso di Sanremo 2023.

Elodie e Emma: il retroscena a Sanremo

Elodie

“Abbiamo finito di lavorare e anche lì poi i rapporti sono cambiati. Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma l’ho delusa. Perché? Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’… io volevo lavorare da sola”, aveva detto Elodie a La Confessione di Peter Gomez parlando del feeling con Emma.

E a quanto pare, il rapporto di distanza tra le due prosegue. Infatti, secondo quanto ha raccontato dal settimanale Chi, dietro il palco dell’Ariston, per il Festival di Sanremo, le cose si sarebbero confermate.

Tra le due non è andata benissimo. Il media afferma infatti che le due “hanno postato una storia su Instagram e poi silenzio. Dietro le quinte, a quanto pare, le due ex amiche e coinquiline non si sono frequentate. E durante la finale Emma ha invitato i follower a votare Lazza o Tananai. Ma non Elodie”.

Questo confermerebbe un distacco significativo tra le due artiste. I dubbi su quanto sia realmente accaduto tra loro restano…

Di seguito anche un post Instagram relativo all’esperienza a Sanremo della più giovane cantante:

