Un curioso retroscena su Sanremo svelato da Al Bano. Il cantante è rimasto molto deluso dalla giuria ma non è come sembra…

Una delusione e tanta “rabbia” verso la giuria di Sanremo. Protagonista Al Bano che nel corso di Storie Italiane con Eleonora Daniele si è lasciato andare ad alcuni sfoghi per quanto concerne, però, il passato…

Al Bano, lo sfogo verso la giuria di Sanremo

Al Bano Carrisi

Lo abbiamo visto al Festival di Sanremo 2023 come ospite insieme ad altri due giganti della musica italiana, ovvero Gianni Morandi e Massimo Ranieri, ma alle spalle anche di Al Bano ci sono altre partecipazioni alla kermesse musicale, come concorrente in gara, e non tutte sono state positive.

Ed è proprio relativamente ad una di queste che l’artista di Cellino San Marco si è espresso molto duramente nel corso di Storie Italiane con Eleonora Daniele. Il cantante, facendo riferimento alla sua partecipazione del 2017 con ‘Di Rose e di Spine’, eliminata durante la prima serata, ha infatti commentato: “Non meritava quello schiaffo pubblico. È stato il mio Sanremo più amaro”.

Ma come se non bastasse, l’artista ha aggiunto in modo duro, prima di essere fermato dalla conduttrice: “Una decisione che non depone a favore della Giuria di qualità. Quella Giuria di qualità me la dovrà pagare in qualche modo. E non è una minaccia, io lascio fare sempre al mio amico Lassù”, le sue parole riprese anche da Leggo.

Di seguito anche un post Twitter e Instagram della trasmissione con parte dell’intervista:

Buongiorno e ben ritrovati con @eleonoradaniele

Al Bano ospite in studio a #storieitaliane dopo la standing ovation al festival di #Sanremo2023

ORA IN ONDA su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/oPrnLjf5RU — Storie Italiane (@storie_italiane) February 15, 2023

