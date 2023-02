La notte di San Valentino al GF Vip ha portato alla rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Anche se poi…

Doveva essere la festa degli innamorati e invece… La notte di San Valentino al GF Vip si è trasformata nell’ennesimo litigio tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi con tanto di rottura. Il ragazzo, infatti, ha lasciato la compagna dicendolo apertamente.

GF Vip, Edoardo Donnamaria lascia Antonella

Edoardo Donnamaria

Come anticipato, al GF Vip c’è stata un’altra discussione piuttosto accesa tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Questa volta il ragazzo ha lasciato la compagna e lo ha fatto apertamente: “Voglio evitare di avere a che fare con te d’ora in poi. Una persona che ogni volta che litiga si mette a scherzare, a ballare, a fare la pazza, contenta e sorridente, per me è una totale mancanza di rispetto. Mi sono rotto le pal** di farmi mancare di rispetto da una ragazzina come te. Non ti permettere mai più di venire qua e dire che ne trovi mille meglio di me. Trovane uno”.

Parole che hanno inevitabilmente portato alla reazione della giovane donna: “Hai trovato la scusa per lasciarmi. Aveva ragione Sonia a dire che stavi con me per la coppia”.

Dal canto suo Edoardo ha confermato: “Infatti ti sto lasciando e non ti voglio più vedere”.

Visibilmente infastidita, la Fiordelisi ha lasciato la stanza dove si trovavano e ha urlato: “Questo mi ha lasciata per ieri. Stavi con me solo perché stavi al Grande Fratello”.

Dopo la discussione, però, la notte è stata molto particolare. Antonella, infatti, non ha dormito e al risveglio ha pianto per tante ore. Proprio in quel momento Edoardo ha avuto l’ennesimo riavvicinamento e i due, sembrano essere tornati sereni anche se non si è compreso se abbiano del tutto risolto le loro questioni.

Il motivo dello scontro tra Antonella ed Edoardo, in questo caso, è stato a causa di un gesto che la ragazza ha avuto con Antonino Spinalbese con quest’ultimo che aveva fatto elccare alla ragazza un cucchiaio di panna. Un gesto che non è proprio piaciuto a Edoardo.

Di seguito anche alcuni post Twitter di svariati utenti dopo l’ennesimo tira e molla della coppia:

Parole parole parole ormai Antonella non è più credibile! Edoardo è e sarà la sua rovina e quando uscirà fuori e si molleranno dopo 1 gg si pentirà di tutto questo percorso e capita di aver sbagliato a farlo con lui! #gfvip #fiorde #donnalisi https://t.co/aTKmKitmaP — A (@Ana__15) February 15, 2023

Edoardo ha perso la brocca non è più lucido questo perché da mesi viene colpito nei suoi punti deboli. Mai una puntata dove è stato sereno. E soprattutto hanno contribuito la descrizione che autori e compagni fanno di Antonella ad avere dubbi#GFvip #donnalisi — a. (@iamstrongx7) February 15, 2023

