Colpo di scena a Uomini e Donne dove una segnalazione decisamente dettagliata potrebbe aver messo nei guai un cavaliere.

Era da tempo che non arrivava una segnalazione di questo tipo a Uomini e Donne e, siamo onesti, fa sempre un certo effetto. In particolare se nel racconto della persona si parla di un protagonista dello show, un cavaliere del tronto over, che sarebbe in realtà… sposato.

“Ha la moglie”, la segnalazione a Uomini e Donne

Maria De Filippi

Protagonista del “fattaccio” a Uomini e Donne è stato Alessandro Sp. L’uomo è uscito con Cristina ma prima di parlare di lui e della donna è stato colto alla sprovvista da Maria De Filippi: “Ah è arrivata una foto su di te. Una segnalazione in cui una donna dice che sei sposato”.

Una foto che sarebbe giunta pure a Gianni Sperti nei giorni precedenti. Come detto, però, il colpo di scena avviene dopo, quando una donna fa la sua segnalazione pure in collegamento telefonico con la redazione.

“Sì sono io. Niente, sono una commerciante di San Giorgio, a un certo punto entrava in un negozio e poi in un altro”, ha detto questa signora. “L’ho seguito e sono entrata anche io in un negozio. Ho sentito che lui diceva ‘questa è mia moglie’. Era lui con una signora giovane e un’altra più anziana. Ma tu lo sai bene che negozio è, perché io ti ho seguito. Tu sei un imbroglione. Io sento molto bene e ho sentito che tu dicevi ‘questa è mia moglie'”.

A seguito di queste parole e quelle della Dama Cristina che ha affermato anche di aver ricevuto delle telefonata da una sua ex, Alessandro Sp. ha risposto: “Io ho divorziato 15 anni fa. Ma secondo lei io sto nel programma e vado in giro a dire ‘questa è mia moglie’? Ma secondo lei a San Giorgio mi conoscono tutti e dico che sono sposato? Forse ha sentito male. Queste sono le mie cugine. Pamela le ha conosciute, potete mostrarle a lei”.

Staremo a vedere cosa succederà.

Di seguito il post Instagram della trasmissione con l’intervento della donna al telefono:

