Il famosissimo artista del celebre brano ‘People from Ibiza’, Sandy Marton, si racconta tra successo ed eccessi del passato.

Ha fatto cantare e ballare intere generazioni con la sua ‘People from Ibiza’. Parliamo di Sandy Marton che a distanza di diversi anni dal periodo d’oro si è raccontato al Corriere della Sera svelando particolari aspetti della sua carriera e anche di quel brano celebre che lo ha reso famoso.

Il racconto di Sandy Marton

Sandy Marton

“Diventai ricchissimo, ma ho speso tutto varie volte in viaggi e feste”. Sono queste le prime parole di Sandy Marton a proposito del grandissimo successo che ebbe negli Anni 80 con la sua ‘People from Ibiza’. “Ho provato tutte le droghe che c’erano, tranne l’eroina. Adesso non più, vivo in pace con me stesso”.

Nel racconto dell’attuale 63enne non manca un pensiero alla gioventù: “Da ragazzo non ero molto sveglio, la timidezza sparì solo a 26 anni. Ero timido e avevo capito che le donne non vogliono i timidi. Dopo, sono diventato un mostro di sex appeal”.

Il merito del suo successo va a Claudio Cecchetto che lo notò nel corso di una serata: “Era la festa di un deputato di Napoli. Ero arrivato da Milano con amici, avevo 23 anni e i capelli biondi lunghi fino al sedere. Tutte le donne fecero ooh e si chiesero: chi è questo qua?”.

Un trionfo che arrivò appunto con il successivo tormentone ‘People from Ibiza’: “La scrissi in un pomeriggio. Funzionava e chiesi a Claudio se potevo parlare di Ibiza. E lui: cos’è Ibiza?”.

E sull’isola: “Lì mi sentivo e mi sento a casa, quando andai via, piangevo. In quegli anni, Ibiza era incredibile: c’erano più personaggi che persone normali”.

Di seguito anche un recente post Instagram di un utente con la famosissima canzone:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG