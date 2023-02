Nuovo amore per Anna Tatangelo che ha ritrovato il sorriso e la serenità tra le braccia di un famoso modello. Si tratterebbe, come spiegato da Chi, di Mattia Narducci, già da qualche tempo accostato alla nota cantante. I due sarebbero usciti allo scoperto con un tenero soggiorno a Parigi.

A quanto pare Anna Tatangelo è di nuovo felice dopo la fine della storia con Livio Cori. A farle tornare il sorriso, appunto, il modello Mattia Narducci che è stato testimonial Guess, Dolce e Gabbana, Brunello Cucinelli, Versace e Giorgio Armani.

Secondo quanto riportato da Chi, il ragazzo, di 10 anni più giovane di lei, sogna di fare l’attore e il suo manager starebbe lavorando in tal senso.

Ma tornando alla love story, a quanto pare confermata, con la cantante, i due sono stati pizzicati a Parigi e con lui, la bella Anna ha apprezzato il Louvre e la Tour Eiffel.

Da quanto afferma il settimanale, la coppia è stata insieme solo due giorni, a causa degli impegni lavorativi di entrambi e avrebbero alloggiato in un hotel cinque stelle, Le Damantin, vicino agli Champs-Elysées.

Una volta terminata la due giorni, i due si sono salutati con la Tatangelo che è tornata a Roma dal figlio e Narducci che è tornato, invece, a Londra per lavoro.

Di seguito anche il post Instagram con la copertina di Chi dove è possibile vedere la parte dedicata alla nuova coppia:

