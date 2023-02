Attrice di Hollywood e del cinema internazionale, la notizia arriva dal sito usa TMZ

La notizia della scomparsa dell’interprete, considerata un sex symbol del cinema americano e mondiale, è stata annunciata oggi. La donna è deceduta all’età di 82 anni a causa di una breve malattia.

La sua carriera nel mondo del cinema è stata prolifica e di grande successo, segnando un’epoca. Grazie alla sua bellezza, fascino e talento interpretativo, è diventata un’icona del cinema, amata dal pubblico di tutto il mondo.

Nel 1975 aveva vinto il Golden Globe come migliore attrice per I tre moschettieri.

La sua morte è un triste colpo per l’industria cinematografica e per i suoi numerosi fan, che la ricorderanno per sempre come una delle grandi interpreti della storia del cinema.

