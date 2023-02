Francesco Totti e Noemi Bocchi più felici che mai: così lui risponde sui social alle voci di crisi di coppia che lo avevano travolto.

Da giorni si chiacchierava riguardo una presunta crisi di coppia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Si diceva che il Pupone e la nuova compagna fossero in procinto di lasciarsi dopo alcuni avvistamenti che li ritraevano imbronciati in un ristorante. A smentire – almeno in parte – il gossip, ci aveva pensato proprio la Bocchi, pubblicando nel giorno di San Valentino un selfie insieme a Totti. Ma non è bastato questo: a mettere un punto a tutti i pettegolezzi ci ha pensato proprio l’ex della Roma.

Francesco Totti, Noemi lo registra e lui saluta i fan

In un video condiviso da Noemi nelle Instagram story, la flower designer romana inquadra Totti e gli chiede: “Amore che hai trovato?”.

Lui, con fare sornione, commenta: “Ciao ragazzi volevo salutarvi perché mi mancate tantissimo”. E poi tira fuori da dietro la schiena un dito medio.

Il “vaffa” di Francesco Totti sembra essere proprio riferito a tutti i più curiosi e ai pettegoli che avevano messo in circolazione la notizia di una presunta crisi con Noemi Bocchi. Tra i due, sembra andare tutto a gonfie vele.

