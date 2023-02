Un’inchiesta sul fidanzato di Ilary Blasi, Bastian Müller-Pettenpohl, svela la reale condizione economica dell’uomo e il web insorge.

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Müller-Pettenpohl ha fatto chiacchierare sin dalle prime immagini rubate dal settimanale Chi, che ha paparazzato la nuova coppia durante il primo weekend extra lusso lontano dall’Italia. I due, poi, hanno continuato a vivere insieme momenti felici, tra settimane bianche e brevi fine settimana insieme agli amici. Molti sostengono che Ilary sia davvero felice insieme a Bastian, descritto dai media italiani come un ricco uomo d’affari. Ma la verità a riguardo sembra essere ben diversa.

Chi è davvero il fidanzato di Ilary Blasi?

Il settimanale Oggi si è recato a Wächtersbach, 60 chilometri da Francoforte sul Meno, dove la famiglia di Bastian ha casa e azienda.

“In realtà la storica azienda di perforazioni e scavi per pozzi, l’attività di famiglia da oltre un secolo, è gestita dal padre e ha un’attività modesta, a giudicare dai conti: con un po’ più di 2 milioni di euro di fatturato, 16 dipendenti e oltre 500 mila euro di utili nel 2021 – scrive il settimanale – . Ma ha anche debiti bancari per circa 1,5 milioni, di cui un milione a breve, cioè da ripagare entro un anno. E poca liquidità in cassa: appena 60 mila euro”.

Secondo le indagini emerse, dunque, il fidanzato di Ilary sarebbe tutt’altro che ricco tanto che, all’età di 21 anni, avrebbe lavorato a St. Moritz come “butler”, ovvero maggiordomo, nella stessa Engadina in cui è stato avvistato le prime volte con la Blasi.

L’indagine resa pubblica dal rotocalco, però, ha sollevato le critiche del web che ha ritenuto l’articolo “classista” e ha spezzato una lancia a favore della conduttrice Mediaset. “Questo sta a significare che a Ilary dei soldi non gliene frega niente”, “Almeno a lei non le si può dire che ci sta per soldi…a differenza di qualcuna altra”, si legge in rete.

Riproduzione riservata © 2023 - DG