Momento difficile per un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha annunciato a tutti la perdita dei gemellini che portava in grembo.

Ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne, Ester Glam ha cambiato vita dopo l’incontro con Luca Baldacci, chef e padre dei suoi due figli, Gabriele – nato nel 2019 – e Brando – nato nel 2021. Solo lo scorso gennaio, Ester aveva annunciato a tutti la terza gravidanza con tanto di sorpresa: era in attesa di due gemelli. Nella giornata di ieri, però, una brutta sensazione l’ha portata a fare una visita non programmata in ospedale e lì è avvenuta la scoperta: il cuore dei bambini non batteva più.

Ester Glam, l’aborto e il delicato intervento

“Purtroppo oggi a seguito di una visita in ospedale abbiamo scoperto che i cuori dei nostri gemellini non ci sono più – ha scritto l’ex volto di Uomini e Donne in un post Instagram – . Inutile dirvi quanto dolore stiamo provando in questo momento. Speriamo solo di riuscire a riprenderci il più in fretta possibile per poterci prendere cura dei nostri bambini a pieno, come facevamo prima”.

Nelle Instagram story, poi, Ester ha spiegato di essersi fatta accompagnare in ospedale perchè “un po’ se lo sentiva”. E la visita le ha confermato la strana sensazione: i gemellini non ce l’hanno fatta.

La Glam è stata quindi sottoposta ad un raschiamento, ma ha preferito affrontare il dramma in modo razionale. “Sono tranquilla, sapete come la penso. Il dolore c’è ma troviamo sempre il lato positivo – ha raccontato ai fan – . La natura ha fatto il suo corso e non possiamo cambiarla. Poteva succedere tra molto più tempo e sarebbe stato tutto più difficile. Quindi io dico sempre che è andata bene così”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG