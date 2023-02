Edoardo Donnamaria svela un segreto su Antonino Spinalbese e la regia del Gf Vip prova a censurarlo: ma al web non sfugge nulla.

La tensione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si fa sempre più alta nella casa del Grande Fratello Vip. La coppia continua a discutere in modo molto animato e lui persevera nel rimproverare alla fidanzata alcuni atteggiamenti che lo infastidiscono particolarmente. Uno fra tutti la grande confidenza tra Antonella e Antonino Spinalbese. Così, in un momento di acceso confronto, Edoardo si è lasciato scappare un segreto molto intimo sull’ex di Belén Rodriguez.

Il segreto di Antonino al Gf Vip

“Mi sono innamorato. So di esagerare nelle reazioni e nei modi. Ho ammesso le mie colpe, ho detto di aver esagerato. Ciò non toglie che vederti in confessionale mentre giochi con Antonino, per me è stata una mancanza di rispetto – ha sbottato Edoardo – . Vuoi giocare con la panna con Antonino? Ho rosicato, non mi piace, è una mancanza di rispetto. Io esagero però non è che tu non fai niente”.

Ad infastidire ancora di più Donnamaria sarebbe stato un altro episodio che ha visto protagonisti la Fiordelisi e Spinalbese.

“Tu ti sei cambiata davanti a uno che si prende le pasticche per farsi sgonfiare le pa**e, perchè ha le pa**e gonfie così! – si è sfogato ancora Edoardo, svelando un segreto molto intimo sul coinquilino – . Antonino si prende le pasticche per il testosterone, non so cosa ca**o ha”.

La regia del Gf Vip ha subito abbassato il volume del microfono di Edoardo, ma il video in cui si parla di un aspetto così privato di Spinalbese ha già fatto il giro del web.

Questo sta fuori di testa ma come si permette di parlare di Antonino in questo modo di una cosa così privata? l'altra che sputa sulla foto,questo che racconta certe cose. Mah basta!#gfvip pic.twitter.com/M1cF9dO9DM — Margot💎💎💎 (@magya09) February 15, 2023

