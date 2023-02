Cosa succederà ad Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria al GF Vip? Tra i due la tensione è alle stelle nonostante sembravano aver fatto pace dopo qualche litigio passato. Eppure, in queste ultime ore, la situazione è nuovamente precipitata con forti accuse lanciate da una parte e dall’altra.

Come detto, dopo una prima pace apparente, tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria la tensione è tornata alle stelle.

Da quanto si è potuto capire dai loro dialoghi, questa volta il motivo della discussione sarebbe una frase della ragazza su una camicia.

O meglio, su quelle di Antonino Spinalbese. Alla giovane Fiordelisi, infatti, Andrea Maestrelli ha chiesto se conoscesse qualcuno che potesse aiutarlo a trovare una camicia a quadri. Lei gli ha consigliato di chiedere a Edoardo, ma poi ha aggiunto che le piacevano pure quelle dell’ex di Belen.

Una risposta che non è affatto piaciuta al volto di Forum che si è arrabbiato generando, appunto, una litigata.

Discussione che si è portata avanti fino ad un momento di massima allerta quando, cercando di “scappar via”, Edoardo si è ritrovato le mani di Antonella sul petto. “Non mi mettere le mani addosso”, ha detto lui che, però, ha poi fatto lo stesso con la ragazza per passare. “Non mi spingere”, ha detto lei successivamente.

Una scena brutta che non è piaciuta a nessuno e neppure ai telespettatori e utenti social che subito hanno commentato aspettando di sapere come sia finito il tutto.

Molto probabile che della giovane coppia se ne parli in puntata. Spetterà ad Alfonso Signorini provare a mettere un punto alla relazione o, magari, a fare da paciere.

Di seguito anche un post Twitter di un utente con le immagini dell’accaduto:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram