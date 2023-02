Cosa è successo davvero tra Lucio Battisti e Mogol e perché i due hanno litigato? La verità sulla nota separazione.

Una collaborazione importante e che ha fatto la storia della musica italiana quella tra Lucio Battisti e Mogol. Il cantante e il paroliere, però, ad un certo punto si sono detti addio. Perché i due hanno litigato e cosa si nasconde alla base della loro rottura?

Lucio Battisti e Mogol: perché hanno litigato?

Lucio Battisti

Come ben noto agli appassionati di musica ma in generale, crediamo, un po’ a tutti, la collaborazione tra Lucio Battisti e Mogol è stata assolutamente importante e ha generato grande successo. Ad un certo punto, però, qualcosa si ruppe e i due terminarono di collaborare.

Questo avvenne a 15 anni dal loro primo incontro, esattamente nel 1980. La ragione ufficiale è il mancato accordo riguardo i proventi dei loro successi.

In realtà non si capì mai bene per davvero cosa accadde ai due. Almeno fino a quando non fu proprio il paroliere a svelare la verità, la sua per lo meno: “All’epoca c’era questa formula per cui il musicista prendeva l’8% e il paroliere il 4%, la Siae voleva così. Battisti quando ha iniziato era un dilettante, eppure io non ho mai voluto fargli firmare nessun documento sotterraneo. Sempre il 4% a me l’8% a lui. Quando abbiamo venduto i diritti dei brani alla Numero Uno ho detto che avrei scritto alla pari: 6% a lui e 6% a me, altrimenti non avrei più scritto. Da allora Lucio ha cominciato lavorare con altri”, le parole di Mogol nel libro dal titolo ‘Mogol. Il mio mestiere è vivere la vita’.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG