Due grandi della musica, Lucio Dalla e Lucio Battisti, avrebbero compiuto 80 anni quest’anno. Arriva l’omaggio di Sony.

Se si nominano Lucio Dalla e Lucio Battisti, si nomina la storia della musica italiana. Ed ecco perché in questo 2023, la Sony Music ha deciso di rendere omaggio ai due artisti in modo molto speciale per quello che sarebbe stato il loro 80esimo compleanno essendo nati rispettivamente il 4 e il 5 marzo del 1943.

Lucio Dalla e Lucio Battisti: l’omaggio di Sony

Lucio Dalla

Come riportato da Sky TG 24, nell’anno in corso, il 2023, Lucio Dalla e Lucio Battisti avrebbero festeggiato 80 anni. Per questa ragione la Sony Music ha deciso di onorare i due artisti con una serie di iniziative ed eventi.

Dal 3 marzo, infatti, sullo store Sony saranno disponibili ristampe dei vinili, in edizione limitata, di alcuni dei loro più importanti album.

Nello specifico, poi, per Dalla ci saranno le pubblicazioni di ‘1983’, in vinile colorato splatter e audio rimasterizzato a 24Bit/192kHz dai nastri originali; di ‘Come è profondo il mare’, in vinile picture disc; di ‘Il giorno che aveva cinque teste’, in vinile splatter e audio rimasterizzato a 24Bit/192kHz dai nastri originali; di ‘Mon Amour / Non sai cos’è’, in versione vinile rosso trasparente.

Per Battisti, invece, le ristampe di ‘Cosa succederà alla ragazza’, in vinile bianco 180 grammi, con audio rimasterizzato a 24Bit/192kHz dai nastri originali; dell’album ‘Don Giovanni’, in vinile giallo 180 grammi, con audio rimasterizzato a 24Bit/192kHz dai nastri originali; di ‘Hegel’, in vinile bianco 180 grammi con audio rimasterizzato a 24Bit/192kHz dai nastri originali; di ‘La sposa occidentale’ in vinile bianco 180 grammi, con audio rimasterizzato a 24Bit/192kHz dai nastri originali; di ‘L’apparenza’, in vinile bianco 180 grammi audio rimasterizzato a 24Bit/192kHz dai nastri originali.

Inoltre anche le ristampe di ‘Emozioni’, di ‘Superbattisti’ e di ‘Una donna per amico’.

