Fedez ha fatto sapere ai suoi fan che lui e Chiara Ferragni, entrambi a Sanremo, alloggeranno in case separate, ognuno con il proprio team.

Fedez e Chiara Ferragni sono arrivati a Sanremo. La 73esima edizione del Festival sarà sicuramente dominata dai Ferragnez. L’imprenditrice digitale condurrà l’evento insieme ad Amadeus e Gianni Morandi il 7 e l’11 febbraio, mentre Fedez condurrà una puntata speciale del suo podcast Mucchio Selvaggio e canterà in diretta dalla nave Costa Smerlanda. La coppia, però, non alloggerà insieme, a farlo sapere è stato proprio il rapper sui social.

Chiara Ferragni e Fedez, a Sanremo in case separate

Sanremo 2023 rappresenta un importante traguardo per Chiara Ferragni, che si esibirà come conduttrice televisiva per la prima volta. L’influencer sta vivendo con emozione e ansia questa nuova sfida, ma ha deciso di lasciare i figli Leone e Vittoria a casa a Milano, con i nonni e le tate, per concentrarsi al meglio sul proprio incarico.

Anche Fedez vuole concentrarsi al meglio sulle sue apparizioni al Festival e per questo la coppia ha deciso di non soggiornare insieme. Queste le parole di Fedez sui social, che ha parlato della questione: “Io e Chiara vivremo in due case separate a Sanremo. Perché io sarò con il team di Mucchio Selvaggio. Ma ci vedremo. Oggi andrò a trovarla.”

Chiara Ferragni e Fedez

Al momento non è noto dove alloggi Fedez durante il Festival di Sanremo, ma recentemente sono state diffuse voci riguardo la villa presa in affitto da Chiara Ferragni e il suo team. Si dice che si tratti di Villa Dendi, situata sulle colline di Cipressa, lontano dalla frenesia della città. L’anno scorso la cantante Elisa aveva alloggiato in questa villa. Nelle scorse ore sono anche trapelati i primi rumors sui possibili argomenti che tratterà Chiara Ferragni nel suo monologo della prima sera.

Riproduzione riservata © 2023 - DG