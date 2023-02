Coletta ha rivelato durante una conferenza che non ci sarà un video di Zelensky ma solamente un testo che sarà letto da Amadeus.

Queste le parole di Coletta durante la conferenza: “Siamo in contatto diretto con l’ambasciatore. Siamo giunti alla definizione dell’intervento di Zelensky: non ci sarà un video, ma un testo. Dal momento in cui nell’intervista tra Vespa e Zelensky è stato annunciato l’interesse di Zelensky a parlare al Festival, è iniziato un colloquio quotidiano con l’ambasciatore ucraino. Nel pomeriggio del 2 febbraio l’ambasciatore ha detto che il presidente avrebbe preferito inviare anziché un video una lettera, che sarebbe stata letta da Amadeus.”

