Una delle rivelazioni di questo Festival di Sanremo 2023 è stato Tananai. Arrivato ultimo nella scorsa edizione, il cantante ha dimostrato di essere profondamente cresciuto dopo un anno, tanto da meritarsi il quinto posto. Ha preso lezioni di canto e ha incantato il palco del Teatro Ariston con una canzone molto toccante, Tango, che è tornato ad intonare a cappella nel corso del collegamento con Viva Rai 2 di oggi. Alcuni problemi di audio, però, hanno scatenato il panico.

“Fermate tutto! Ho problemi di audio raga!”, ha immediatamente fatto sapere Tananai, abbracciando il maestro che lo accompagnava durante la performance.

La memoria di Fiorello è subito volata a Sanremo 2023 e alla follia di Blanco, che ha devastato il palco dell’Ariston per gli stessi problemi riscontrati da Tananai in diretta su Rai 2.

“Sei stato bravo! Hai avuto del ‘grignanismo’ perché non avevi audio e sei stato gentilissimo, non hai rotto niente – ha scherzato Fiorello – . Anche perché potevi spaccare qual quadro meraviglioso che hai dietro!”.

