Tananai torna in gara al Festival di Sanremo 2023 con Tango. Una canzone romantica, che racconta una storia d’amore bruciata dalla passione, ma arrivata comunque a conclusione. Vediamo il significato e il testo del brano.

Dopo il debutto sanremese con il brano Sesso occasionale, Tananai torna al Festival del 2023 con Tango. Una canzone romantica, leggermente diversa rispetto alle altre lanciate nei mesi scorsi, ma sempre con riferimenti alla vita di strada. Il testo parla di una storia d’amore che, nonostante la passione, giunge al capolinea.

“Non volevo dirtelo al telefono

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Era bello finché ha bussato la police“.

Tananai vorrebbe tornare alla notte in cui l’ha conosciuta, all’amore “tra le palazzine a fuoco“, al momento in cui si è inginocchiato “sotto la scritta al neon di un sexy shop“. Ad oggi, però, la storia d’amore sembra ormai consumata perché “non c’è più telepatia“.

“È finita la poesia

È un anno che mi hai perso

È quel che sono, non volevo esserlo“.

Ci sarà un ritorno? Sembra quasi impossibile. Tananai, infatti, sottolinea che potrebbe tornare un “lunedì“, il classico giorno che tutti utilizziamo per rimandare un impegno o la dieta. Tango promette di diventare un tormentone, così come è accaduto con Sesso occasionale.

Non c’è un amore senza una ragazza che pianga

Non c’è più telepatia

È un’ora che ti aspetto…

Continua per il testo integrale

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram