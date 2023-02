Scopriamo il significato del freestyle cantato da Fedez a Sanremo 2023, un brano che parla di attualità e soprattutto di politica.

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2023, Fedez si è esibito portando una canzone dal testo provocatorio. Durante la performance sulla nave Costa Smeralda, il rapper ha infatti cantato un freestyle, prodotto da Salmo, in cui ha parlato di alcuni avvenimenti di attualità e soprattutto di politica. Sono infatti tanti i grandi nomi attaccati nel suo testo: scopriamo insieme tutti i riferimenti fatti da Fedez in Sanremo Freestyle.

Sanremo Freestyle di Fedez: chi cita e il significato

Fedez

La performance di Fedez durante la seconda serata dell’edizione 2023 di Sanremo ha fatto grande scalpore a causa del testo provocatorio del suo freestyle. “Voglio assumermi le piene responsabilità di ciò che ho fatto, il testo della canzone non era stato enunciato allo staff della Rai qui presente”, ha infatti voluto specificare il rapper al termine dell’esibizione.

Nel suo brano si parla infatti di tanti politici che vengono criticati con riferimenti molto espliciti anche senza che vengano fatti direttamente i nomi. Durante il freestyle infatti si cita il “viceministro vestito da Hitler” parlando del viceministro alla Infrastrutture Galeazzo Bignami di cui mostra una foto dove è vestito con divisa nazista per poi strapparla in diretta.

Il marito di Chiara Ferragni si scaglia anche contro Eugenia Roccella – ministra della Famiglia – dicendo “purtroppo l’aborto è un diritto, sì ma non l’ho detto io l’ha detto un ministro”.

In Sanremo Freestyle si parla anche dell’arresto di Matteo Messina Denaro dicendo “decido io quando venire bro me lo preparo, come Matteo Messina Denaro”.

Durante la performance, Fedez si sofferma poi anche sul Codacons con cui da sempre non ha un grande rapporto. “Ciao Codacons, guardo come mi diverto” recita infatti verso la fine del testo.

Nella parte finale del freestyle, Fedez fa una dedica a Gianluca Vialli che è di recente motto per un tumore al pancreas, stessa malattia per cui il rapper è stato operato lo scorso anno. “Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto il ricordo di Gianluca che porto su questo palco” è la frase di chiusura del brano.

Sanremo Freestyle: il testo della canzone

Il testo completo si trova sul profilo Instagram di Fedez, dove quest’ultimo ha postato la versione visuale del brano in un video. Eccolo di seguito:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG