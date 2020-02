Ci si chiede quando si parla di Sanremo, ma anche di altre manifestazioni, che cosa sia la giuria demoscopica e il suo significato. Scopriamolo insieme!

La giuria demoscopica, alla ribalta per il ruolo di primo piano nelle votazioni per stabilire il vincitore del Festival di Sanremo, ma non solamente in questa occasione, è un gruppo di persone, scelte da un’azienda a campione, per stabilire un proprio peso all’interno di una votazione. Ma questa espressione ha un significato ben preciso, che spesso non emerge. Scopriamo di più.

La giuria demoscopica: cosa significa e che cos’è

La demoscopia, da cui deriva demoscopico, è “la scienza dell’indagine statistica sull’opinione pubblica in merito a determinate questioni o situazioni”, come si legge nella definizione del dizionario Treccani. Di conseguenza la giuria demoscopica si basa proprio su questo concetto, in particolare lavora sulla base dell’indagine statistica dell’opinione pubblica.

Che cos’è nello specifico? è un gruppo di persone scelte da un’azienda, a campione, per sondare le diverse opinioni di diverse persone. Più grande è il campione e più il dato sarà stratificato.

La giuria demoscopica a Sanremo

L’esempio più lampante di giuria demoscopica è legato al Festival di Sanremo, in quanto viene istituita dalla Rai per l’evento e il suo voto ha un peso considerevole nell’assegnazione del premio più importante e della classifica ufficiale del Festival.

Nel 2020, in particolare, la giuria demoscopica è formata da 300 persone che rappresentano il campione dei diversi gusti musicali del pubblico. Si tratta soprattutto dei fruitori di concerti italiani e di chi chi ascolta musica.

Ovviamente le persone scelte non si conoscono. Queste sono state fornite di uno speciale telecomando dall’Ipsos (un’azienda che si occupa di ricerche statistiche) per esprimere le proprie preferenze nelle diverse serata della kermesse canora.

Per stabilire il vincitore del Festival di Sanremo, stando al regolamento del 2020), la giuria demoscopica ha un peso del 33%. Stesso peso ha la giuria di qualità/sala stampa; e il restante 34% è il peso del televoto da casa.

Ovviamente, la giuria demoscopica non è istituita unicamente per il Festival di Sanremo, ma qualsiasi azienda, di stampo audiovisivo e non, la può istituire per rendere una votazioni stratificata e diversificata.

