Dal 7 all’11 febbraio il Teatro Ariston ospiterà il Festival di Sanremo 2023: ecco il regolamento completo di questa edizione.

Ormai ci siamo: la 73a edizione del Festival di Sanremo è alle porte e il Teatro Ariston è pronto ad accogliere i vari cantanti. La prima puntata va in onda martedì 7 febbraio, la finale è invece come sempre di sabato sera, l’11 dicembre per l’esattezza. A condurre il Festival è ancora una volta Amadeus, che è anche il direttore artistico. Vediamo ora qual è il regolamento del Festival di Sanremo 2023 e come funzionano le votazioni.

Festival di Sanremo 2023: il regolamento

I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023 sono in totale 25. Tra la prima e la seconda serata, ovvero quelle di martedì 7 e mercoledì 8 febbraio, si esibiranno per la prima volta tutti i cantanti (metà in una puntata, metà nell’altra). A votare sarà la giuria della sala stampa, tv, radio e web. I voti verranno divisi in maniera equa tra i giornalisti di Tv e carta stampata (un terzo), radio (un altro terzo), web (l’ultimo terzo).

Amadeus

Nella serata di giovedì 9 febbraio i vari cantanti si esibiranno tutti ma a votare questa volta non sarà la sala stampa: il voto sarà affidato al 50% al televoto da parte del pubblico da cosa e l’altro 50% alla giuria demoscopica.

Passando alla quarta serata, quella di venerdì 10 febbraio, i vari artisti si esibiranno con le cover e non con le loro canzoni. La votazione della serata delle cover sarà così ripartito: il 34% affidato al televoto, il 33% alla giuria sala stampa (tv, radio e web) e il 33% alla giuria demoscopica.

La finalissima del Festival di Sanremo 2023 è sabato 11 febbraio, alla fine della serata verrà proclamato il vincitore o la vincitrice e verranno assegnati tutti gli altri premi. Anche in questo caso il voto è ripartito con il 34% affidato al televoto, il 33% alla giuria sala stampa (tv, radio e web) e il 33% alla giuria demoscopica.

