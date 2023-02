In conferenza stampa, Amadeus ha svelato quello che sarà l’ordine di uscita della prima serata relativa ai cantanti in gara. Ecco l’ordine, dal primo big fino all’ultimo: Anna Oxa, Gianmaria, Mr Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, ComaCose, Elodie, Leo Gassmann, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, CollaZio, Mara Sattei. Questi i primi 13 cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston martedì 7 febbraio.

