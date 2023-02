Intervenuto nel corso della conferenza stampa della vigilia del Festival di Sanremo 2023, Amadeus ha svelato in anteprima l’ordine di uscita dei 14 cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston.

L’ordine è il seguente:

I 28 cantanti della gara dei Big sono suddivisi in gruppi di 14 che si esibiranno nel corso delle prime due serata del Festival.

Nella prima serata ci saranno, invece: Anna Oxa, Gianmaria, Mr Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma_Cose, Elodie, Leo Gassman, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio e Mara Sattei.

Un grande programma che promette grosse sorprese a tutti i telespettatori, che nel corso della prime due serate potranno ascoltare tutti i brani in gara.

Invece per quanto riguarda gli ospiti, nella prima serata ci saranno: Mahmood e Blanco, i Pooh, Elena Sofia Ricci, Salmo sulla nave Costa Crociere e Piero Pelù in Piazza Colombo.

Nella seconda invece, ci saranno: Al Bano, Massimo Ranieri, i Black Eyed Peas, Angelo Duro e Francesco Arca.

