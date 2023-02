Grande novità per la programmazione Rai: Fiorello condurrà un’edizione serale di Viva Rai 2 tutta dedicata al Festival di Sanremo.

Il Festival di Sanremo 2023 continua a stupire. Il direttore artistico e presentatore Amadeus, durante il TG1 delle 20 in compagnia di Fiorello, ha annunciato un’altra novità sui canali Rai in previsione dell’inizio del festival della musica italiana. “Viva Rai 2”, il programma condotto dal comico che solitamente va in onda al mattino, arriva sul primo canale Rai e avrà un’edizione speciale subito dopo la fine di ogni puntata del Festival, interamente dedicata a ciò che è accaduto sul palco dell’Ariston.

Viva Rai2: quali sono le novità

Le quattro emozionanti puntate di “Viva Rai2: Viva Sanremo! Di notte” verranno trasmesse in diretta su Rai 1 eccezionalmente dal 7 al 10 febbraio 2023, subito dopo la puntata in diretta di Sanremo. Ci saranno 45 minuti di notizie, varietà e curiosità dall’Ariston, grazie anche ai reportage e ai collegamenti in diretta con l’inviato al Festival, Gabriele Vagnato. Tutto questo in compagnia di Fiorello e Fabrizio Biggio e del cast di Viva Rai2 dallo studio Glass di Via Asiago. Il mercoledì, il giovedì e il venerdì mattina alle 7:15 su Rai 2 andrà in onda “Viva Rai2… Viva Sanremo! bis”. Amadeus ha detto al Tg1: “Le novità diventano sempre più emozionanti, poiché mancano pochi giorni all’inizio del Festival. Voglio condividere questa sera con un amico del Festival”.

La parola è passata a Fiorello: “È un annuncio un po’ strano, nato dal mio amore per il Festival. Andando in onda alle 7 del mattino, non avrei potuto vederlo fino alla fine, al massimo fino alle dieci e mezza. Mi è venuta l’idea di fare Viva Rai2! subito dopo: appena finisci la puntata, Amadeus, io vado in diretta”. Fiorello ha poi scherzato dicendo: “Io non dormo, io uso noce moscata”, riferendosi al ‘caso Amici’. “Ci vediamo martedì sera in diretta”.

