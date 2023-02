Ancora oggi sono tantissimi coloro che ricordano quando Lorella Cuccarini cantava e ballava il brano “La notte vola”. Sigla di apertura del programma di varietà di Canale 5 chiamato Odiens, questo singolo è stato pubblicato nel gennaio del 1989 ottenendo da subito un enorme successo. Scopriamo allora tutti i dettagli su questa canzone ormai considerata un’evergreen della musica italiana.

“La notte vola” è oggi considerato uno dei brani più popolare della musica italiana. Questo brano e il relativo videoclip ha ottenuto enorme fama in quanto usato come sigla d’apertura del programma di varietà Odiens. Scritto da Silvio Testi, la musica della canzone è di Marco Salvati e Beppe Vessicchio.

Come detto, il successo del singolo in Italia fu da subito enorme, tanto da raggiungere la posizione numero 7 nella hit parade dei singoli più venduti. Nella classifica dei singoli più venduti del 1989 si è posizionata invece al 44° posto.

Ancora nel presente, a distanza di decenni, il brano è ricordato da tutti quanti come uno dei più grandi successi di Lorella Cuccarini. A dimostrazione di questo, basti sapere che nel dicembre 2021 il singolo ha ricevuto un altro disco d’oro grazie alle vendite digitali che hanno superato le cinquantamila copie.

Il brano “La notte vola” è diventato il tormentone che oggi conosciamo anche grazie al fatto che è stato usato come sigla di apertura del programma varietà Odiens. In onda su Canale 5 il sabato sera alle 20:30, questa trasmissione era davvero popolare e seguita dagli italiani. Trasmesso nella stagione 1988-1989, il programma era condotto dalla stessa showgirl con Ezio Greggio, Gianfranco D’Angelo e Sabrina Salerno.

