Il termine hangover è molto conosciuto anche in Italia, ma qual è la sua origine? Scopriamo tutto su questa parola.

La parola hangover è ormai molto usata anche in Italia e quindi tante persone già la impiegano nella vita di tutti i giorni. A restare ignota per molti è l’origine di questo termine inglese: impariamo a conoscerlo nel dettaglio.

Origini : è una parola inglese che deriva da to hang over.

: è una parola inglese che deriva da to hang over. Quando si usa : per indicare i postumi di una sbornia.

: per indicare i postumi di una sbornia. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di hangover

Uomo mal di testa

Il termine inglese hangover si usa per intendere uno stato di malessere che segue un’eccessiva assunzione di alcool, ma anche di droghe o psicofarmaci. In medicina, la parola si utilizza per indicare l’insieme degli effetti secondari indesiderati causati da radioterapia. Tra i due significati, quello utilizzato comunemente è chiaramente il primo.

Ad essere molto interessante è l’origine di questa espressione. Il termine veniva infatti usato nelle grandi città dell’Ottocento per indicare una sistemazione per la notte a basso costo per tutti coloro che non riuscivano a tornare a casa dopo aver bevuto troppo. Tali sistemazioni erano delle stanze non riscaldate dove c’erano delle funi tesi alle quali gli uomini potevano appoggiarsi per dormire appesi.

Da qui si comprende quindi il perché di questa parola dal momento che “hang + over” si traducono letteralmente come “appeso a”.

Esempi d’uso

Vediamo dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire meglio il significato di questa parola:

“Avrei un gran bisogno di sapere se esistono dei rimedi contro l’hangover che funzionano davvero perché stamattina ho un gran mal di testa”.

“Ti è mai successo di andare a lavoro in hangover? Onestamente credo non sia una forma di grande serietà”.

“A me Coez piace molto e una delle canzoni che preferisco è Hangover. Quali sono quelle che piacciono di più a te?”.

“Il caffè col limone contro l’hangover”, una frase della canzone di Mengoni presentata a Sanremo 2023.

