Sostantivo del dialetto lombardo, la parola tananai è piuttosto conosciuta anche nel resto dell’Italia: ecco cosa significa.

Origini : sostantivo del dialetto lombardo, precisamente bergamasco e bresciano.

: sostantivo del dialetto lombardo, precisamente bergamasco e bresciano. Quando si usa : per indicare un “oggetto inutile” in senso dispregiativo o bonario, in genere viene rivolto a una persona intendendo che questa è sciocca o sprovveduta.

: per indicare un “oggetto inutile” in senso dispregiativo o bonario, in genere viene rivolto a una persona intendendo che questa è sciocca o sprovveduta. Lingua : dialetto lombardo.

: dialetto lombardo. Diffusione: in particolare nelle zone del bergamasco e nel bresciano, ma in generale anche in tutta la Lombardia.

Il significato di tananai

Tananai

Nel dialetto bergamasco e bresciano, la parola tananai si usa con il significato di “oggetto inutile”. Questa espressione può avere sia un senso dispregiativo che un senso bonario e spesso viene rivolta a una persona. Nel caso si utilizzi in riferimento a una persona va ad intendere “sprovveduto” o “sciocco”. Il termine è presente anche nel dialetto veneto, friulano ed emiliano, quindi è conosciuto anche fuori dalla Lombardia.

Il termine viene usato anche per indicare una gran confusione e schiamazzo di gente che parla ad ala voce o urla.

A rendere popolare questa parola è stato il cantante Tananai che ha deciso di assumere questo pseudonimo artistico per un motivo molto particolare. Suo nonno infatti lo apostrofava scherzosamente in questo modo quando era piccolo.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per riuscire a capire meglio cosa vuole dire questa parola:

“Mattia mi raccontava sempre che suo nonno quando lui era un bambino gli diceva che era un tananai”.

“Non conosco molto bene il dialetto lombardo perché mi sono trasferito a Brescia da poco, ma tananai è una delle poche parole che ho già sentito usare”.

“Il successo di Tananai è sempre più grande soprattutto tra le generazioni più giovani”.

