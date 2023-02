Qual è il significato di ‘O Mar For di Stefano Lentini? La canzone è la colonna sonora della fortunata serie tv Mare fuori.

Mare Fuori, serie tv Rai arrivata alla terza stagione, ha registrato un successo che nessuno si aspettava. Le storie dei protagonisti sono narrate in modo magistrale e nel cuore dei fan è entrata perfino la colonna sonora. Si tratta della canzone ‘O Mar For di Stefano Lentini: scopriamo il significato e il testo.

‘O Mar For di Stefano Lentini: il significato della canzone di Mare fuori

‘O Mar For è la canzone che il musicista e autore Stefano Lentini ha scritto per la serie tv Mare fuori. Prodotta da Lorenzo Gennaro, in arte Lolloflow, a cantarla è Matteo Paolillo, conosciuto con lo pseudonimo Icaro. Quest’ultimo, tra l’altro, nella produzione ambientata a Napoli veste i panni del giovane camorrista Edoardo. La canzone descrive alla perfezione la vita dei protagonisti di Mare fuori.

“So crisciut miezz a vie, o sacc chell che m’aspett

Nu guaglion ro sistema, mo vo sistema tutt cos

Miezz a vie e megl a ten e fierr o a vennr e ros“.

Quanti crescono in mezzo alla strada, a Napoli così come in tante altre città del mondo, conoscono bene le regole e sanno come devono comportarsi. Una pistola non è solo necessaria, ma è da preferire ad altre attività che potrebbero portare un guadagno legale.

“Si so’ nat’ cca’, qual’è ‘a colpa mia?

Manno miso o’ fierr’ ‘n man’ … E mann’ ditto spar’!

Napule ‘a cca’ ddint’ par’ assaje luntana“.

Dalla strada al carcere il passo è breve. Dietro le sbarre Napoli sembra lontana e l’unico sollievo di quanti sono dentro è il mare fuori che, nonostante tutti gli avvenimenti, è sempre lì, pronto ad accogliere gioie e dolori, delitti e nuovi amori.

Ecco il video di ‘O Mar For di Stefano Lentini:

‘O Mar For di Stefano Lentini: il testo della canzone

Appicc’ n’ata sigaretta

Allà ce sta mammà ca chiagne e nun da’ retta!

Cu sta fatica mo’ c’attamm pur’ ‘a reggia ‘e Caserta…

Continua per il testo integrale

