Quanto costa un microfono professionale? I prezzi variano in base al modello che si sceglie e alle performance che si vogliono ottenere.

Un microfono professionale, a differenza di quelli che si trovano a buon mercato, garantisce una qualità del suono ottima. Non a caso, un prodotto di questo tipo ha un costo elevato, che varia in base al modello: vediamo quanto costa e quali sono gli accessori aggiuntivi che si possono acquistare.

Quanto costa un microfono professionale?

I microfoni professionali devono essere in grado di garantire prestazioni perfette. Ce ne sono diversi modelli: da registrazione, da karaoke, da podcast e da social. Inoltre, ci sono microfoni dinamici e a condensatore. Questi ultimi, nella stragrande maggioranza dei casi, vengono impiegati per YouTube e i podcast. Generalmente, un modello per il canto ha un prezzo che va da un minimo di 300 euro ad un massimo di 1500 euro, mentre quello destinato allo studio può arrivare fino a 2000 euro. Il motivo è semplice: i microfoni da studio sono a condensatore e danno una migliore risposta sia per quel che riguarda la frequenza che per il suono.

Leggermente inferiore rispetto ai precedenti è il prezzo dei dispositivi wireless. Questi microfoni, dotati di un trasmettitore e un ricevitore, non hanno fili e costano tra i 200 euro e i 1000 euro. E’ bene sottolineare che il prezzo, maggiore o minore, non significa che un prodotto è eccellente e l’altro è scadente. Si possono tranquillamente trovare ottimi articoli anche alla minima spesa. Poi, come già sottolineato, tutto dipende dalle prestazioni che si vogliono ottenere. Ad esempio, pensando a quanto accaduto al Festival di Sanremo 2023 con Salmo, che si è gettato in piscina sulla nave Costa Smeralda con il microfono, la spesa che dovrà affrontare l’artista per risarcire del danno sarà compresa tra i 200 euro e i 1000 euro.

Oltre al microfono professionale: gli accessori da acquistare

Chiarito quanto costa un microfono professionale, diamo uno sguardo agli accessori aggiuntivi che si possono acquistare per essere certi di avere tutto l’occorrente a portata di mano. Generalmente, quanti comprano un prodotto di questo tipo aggiungono al carrello anche un supporto per il microfono (da 30€ a 70€), una clip che permette di attaccare il microfono alla maglia (da 2€ a 15€), filtro anti pop per la qualità del suono (da 15€ a 30€) e il cavo XLR (da 10€ a 20€).

Riproduzione riservata © 2023 - DG