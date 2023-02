Avete mai sentito la parola sboomerando? Ecco cosa vuole dire e quando è giusto usare questo nuovo termine.

La parola sboomerando è diventata molto conosciuta in tutta Italia dopo che è stata utilizzata sul palco della prima puntata dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Questa parola è ovviamente legata al famosissimo termine boomer, ma cosa vuole dire davvero? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questo termine e vediamo quando è corretto utilizzarla.

Origini : deriva dall’appellativo “boomer” che si usa in riferimento a persone che mostrano atteggiamenti e modi di pensare superati per le nuove generazioni.

: deriva dall’appellativo “boomer” che si usa in riferimento a persone che mostrano atteggiamenti e modi di pensare superati per le nuove generazioni. Quando si usa : per indicare persone che stanno iniziando a smettere di essere “boomer”.

: per indicare persone che stanno iniziando a smettere di essere “boomer”. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia.

Il significato di sboomerando

Amadeus

La parola sboomerando sta iniziando a circolare sempre più frequentemente in Italia dopo che è stata utilizzata sul palco della prima puntata dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Durante un siparietto mentre Amadeus stava facendo una diretta Instagram insieme a Chiara Ferragni, infatti, Morandi si è complimentato con il conduttore dicendo “Ti stai sboomerando!”.

Questo termine è dunque chiaramente legato alla parola boomer, infatti si utilizza in riferimento a chi sta smettendo di assumere comportamenti da boomer. Come sappiamo, un boomer è una persona che mostra degli atteggiamenti e dei modi di pensare ormai superati per le nuove generazioni.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere meglio il significato di questa espressione ancora poco conosciuta:

“Sono tanti gli adulti che si stanno sboomerando ultimamente e onestamente mi fa molto piacere vedere che si stanno avvicinando alle tecnologie dei più giovani”.

“Mio zio non ama usare le tecnologie ma finalmente si sta sboomerando: si è iscritto ad Instagram proprio due giorni fa”.

“Ti ricordi quando Gianni Morandi ha detto ad Amadeus che si stava sboomerando?”.

