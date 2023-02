L’impresa di Alberto Tomba alle Olimpiadi di Calgary ha fatto fermare la finale del Festival di Sanremo 1988.

La finale della 38° edizione del Festival di Sanremo si è tenuta il 27 febbraio 1988 ed è stata caratterizzata da una storica interruzione. Nel corso della serata, infatti, il Festival della Canzone Italiana si è fermato per lasciare spazio alla storica impresa di Alberto Tomba alle Olimpiadi Invernali di Calgary. Terminata con la vittoria del brano “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri, la serata conclusiva di questa edizione del Festival è rimasta nella storia grazie anche allo sport italiano.

Il Festival di Sanremo 1988 interrotto da Alberto Tomba

Il 27 febbraio 1988 stava andando in onda l’attesissima finale di Sanremo che poi si è conclusa con la vittoria di Massimo Ranieri con il brano “Perdere l’amore”. Durante quella serata che sarebbe dovuta essere dedicata esclusivamente alla musica, però, a prendersi la scena è stato lo sciatore bolognese Alberto Tomba.

Alberto Tomba

La vittoria di Alberto Tomba alle Olimpiadi di Calgary del 1988 rimarrà per sempre nella storia dello sport italiano. Tra le decine di vittorie memorabile dello straordinario atleta azzurro, infatti, questa emerge in quanto ha addirittura fatto fermare il Festival di Sanremo. La finalissima si è interrotta infatti per lasciare spazio alla seconda manche di Tomba.

Tutta l’Italia era incantata davanti all’impresa di Tomba

Davanti alla straordinaria impresa di Alberto Tomba, tutta l’Italia è rimasta incantata e strabiliata. Il capolavoro fatto dal campione bolognese ha scritto la storia dello sci italiano lasciando senza parole tutti coloro che stavano seguendo la finale del Festival di Sanremo 1988.

Subito dopo la vittoria del secondo oro olimpico di Tomba, a Sanremo ci fu una standing ovation generale. Nel Teatro Ariston erano tutti in piedi ad applaudire l’atleta che da quel momento divenne “la Bomba”.

