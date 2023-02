Quanto accaduto sul palco di Sanremo con Blanco resterà in qualche modo nella storia del Festival. Ecco come hanno reagito dietro le quinte i cantanti.

Non solo i big in gara e la vittoria di Marco Mengoni. In qualche modo questo Festival di Sanremo verrà ricordato anche per il brutto episodio che ha visto Blanco protagonista. Il giovane cantante è stato autore dell’ormai “famosa” distruzione del palco dell’Ariston con le coreografia di rose a causa di alcuni problemi tecnici. Quello che risulta una novità è la reazione degli altri artisti che stavano assistendo alla scena dietro le quinte.

Blanco distrugge palco di Sanremo: le reazioni dietro le quinte

Blanco Sanremo 2023

Nelle scorse ore, sulla Rai, sono stati condivisi alcuni momenti vissuti dietro le quinte del Festival di Sanremo e non poteva mancare anche il passaggio su quanto accaduto al momento del gesto eccessivo di Blanco sul palco.

Nel filmato montato si vedono alcuni spezzoni che riguardano appunto lo sfogo del giovane artista verso le rose e la coreografia pensata per la sua esibizione. Dietro le quinte, in modo particolare, si trovavano in quel momento I Cugini di Campagna che hanno commentato live quanto stava succedendo.

Spicca il commento di Nick Luciani: “Non è il mio genere, però è bravo…”. Ma poi il fattaccio: “Oh, oh. Non gli è partito l’audio e sta sfasciando tutto, ma questo è pazzo oh”. Accanto a loro anche alcuni componenti dello staff di Sanremo che commentano a loro volta: “Probabilmente la cuffia è rotta”. E ancora: “Il suo fonico salendo ha detto che probabilmente la cuffia è rotta”.

Una situazione quindi che spiega la problematica avuta dal giovane sul palco e che conferma anche lo stupore degli altri artisti per il suo comportamento.

Va detto che Blanco, dal canto suo, si è poi scusato per quanto fatto.

Di seguito il post Twitter di un utente che ha condiviso le immagini andate in onda sulla Rai per il “dietro Festival’:

Il Blanco gate visto atttaverso le reazioni dei cugini di campagna è tutto quello di cui avevamo bisogno #dietrofestivalpic.twitter.com/cjZ6XHQmcL — mari (@amaricord) February 12, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG