Sulla figura di Fedez aleggiava il mistero nato in seguito al suo allontanamento dai social dopo il bacio con Rosa Chemical. Quanto successo nel corso della finale di Sanremo 2023 non era affatto piaciuto a Chiara Ferragni, tanto che il litigio sul palco dell’Ariston è stato ripreso da tutti. Poi lei è tornata a Milano dai figli e nelle prime Instagram story post Sanremo si erano perse le tracce di Fedez.

“Congratulazioni a tutti gli amici artisti di questo Festival, vi voglio profondamente bene – ha scritto Fedez a corredo di una serie di foto che lo ritraggono con alcuni artisti che hanno partecipato a Sanremo 2023 – . Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria. Che l’amore trionfi sempre e comunque”.

Per il momento, il rapper ha deciso di non fare alcun riferimento alla moglie, alla discussione avvenuta sul palco dell’Ariston e alla loro strana lontananza dai social.

I più curiosi sono in attesa di sapere cosa è realmente accaduto ai Ferragnez nel post Sanremo: si attendono novità.

View this post on Instagram

