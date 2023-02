Il racconto che Gino Paoli ha fatto di Little Tony sul palco del Teatro Ariston non è piaciuto alla figlia del cantante scomparso.

Gino Paoli è stato uno dei super ospiti della finale di Sanremo 2023, ma a stupire non è stata solo la sua performance. Approdato sul palco dell’Ariston, il cantante si è intrattenuto con Gianni Morandi ricordando i tempi del loro primo incontro all’etichetta discografica RCA. “Quando io e te Gianni ci siamo visti la prima volta al RCA io ero molto più vecchio, lui aveva 14, 15 anni e voleva imparare da me – ha ricordato Paoli, che poi si è lasciato trasportare dai ricordi e ha riportato un aneddoto su Little Tony – . Il migliore è stato Little Tony: era venuto a fare il canzoniere e la sua donna gli aveva fatto le corna con un paio di uomini in casa di Tony”.

La figlia di Little Tony furiosa con Gino Paoli

Le parole di Paoli non hanno lasciato perplessi solo Amadeus e Gianni Morandi che, già a Sanremo, avevano tentato di interromperlo.

Intervistata da Storie Italiane, la figlia di Little Tony si è detta molto risentita per quanto detto sul conto del padre.

“Ci sono rimasta molto male. Non capisco perché Gino Paoli, che è un grande artista, abbia detto una cosa simile. Che poi all’inizio ha detto la moglie, poi ha voluto aggiustare il tiro e ha detto la compagna, ma il riferimento era chiaro – ha commentato Cristina Ciacci – Lo ha fatto nei confronti di una persona che non c’è più e non si può difendere. Non so se sia vera o meno la cosa, non penso, ma qualora lo fosse, l’ho trovato molto indelicato”.

“Io vorrei delle scuse pubbliche. Quella che è stata fatta sul palco dell’Ariston, che si vede in tutto il mondo, è un’offesa pubblica a tutti gli effetti e io chiedo da parte mia della mia famiglia e di tutti i fan di papà delle scuse pubbliche”, ha concluso la figlia di Little Tony.

Riproduzione riservata © 2023 - DG