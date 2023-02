Hanno fatto scalpore alcune parole di Gino Paoli, ospite della finalissima di Sanremo 2023, sul palco. Tra corna e…

Grande ospite del Festival di Sanremo 2023 anche Gino Paoli che è tornato a cantare sul palco dell’Ariston alcuni dei suoi brani più famosi. L’artista non ha fatto mancare anche un momento davvero particolare lasciandosi andare a dichiarazioni “al limite” stoppate dal pronto intervento di Amadeus e Gianni Morandi.

Gino Paoli e quelle corna… Amadeus e Morandi evitano il peggio

Come detto, c’era grande attesa a Sanremo 2023 per la presenza del mitico Gino Paoli. L’artista si è esibito in alcuni dei suoi pezzi più famosi. Dopo aver parlato del rapporto con Gianni Morandi e aver affermato di trovarsi in “una gabbia di matti”, però, ha atteso qualche minuto prima di cominciare il brano ‘Sapore di sale’. Ed è proprio in questo frangente che, in modo inatteso un po’ per tutti, il cantante ha cominciato a raccontare alcuni segreti sul passato di… Little Tony, collega nell’etichetta RCA.

Parole che hanno generato grande imbarazzo e ilarità e che sono state prontamente fermate da Amadeus e Morandi: “Il migliore è stato Little Tony: era venuto a fare il canzoniere e la sua donna gli aveva fatto le corna con un paio di uomini”, ha detto Paoli senza freni.

La reazione del pubblico è stata di sorpresa, mentre quella dei presentatori di imbarazzo ma, per fortuna, sono stati in grado di reagire subito con Morandi in primis che ha detto: “No dai, queste cose non si possono dire”.

A quel punto, dopo aver concluso alcuni pensieri, ecco l’artista riprendere a cantare e a attirare a sé l’attenzione per la sua musica sulle note di ‘Sapore di sale’, ma soprattutto ‘Il cielo nella stanza’.

Di seguito anche un post Twitter di un utente con alcuni passaggi delle parole dell’artista fermato dai conduttori:

