Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo 2023. Favorito fin dal principio, l’artista ha portato a casa la 73esima edizione dell’evento della canzone italiana. Lo ha fatto davanti ad altri due uomini, ragazzi emergenti come Lazza e Mr. Rain. Alla finalissima, che ha visto cinque artisti giocarsi il trionfo finale, anche Ultimo e Tananai. Nessuna donna. Ed è proprio questa assenza di quote rosa che ha fatto molto discutere.

La polemica successiva alla 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023 arriva dopo la finale che ha visto ben cinque uomini contendersi la vittoria.

Sebbene sia stata un’edizione a temi femminili con tanto di quattro co-conduttrici – Ferragni, Fagnani, Egonu e Francini – ma anche “del corpo esposto” e degli abiti che hanno voluto mandare messaggi di cambiamento, pare proprio che, alla fine, tale cambiamento non ci sia stato.

La realtà, infatti, ha visto Marco Mengoni, Lazza, Mr. Rain, Ultimo e Tananai giocarsi la vittoria finale. Cinque uomini, nessuna donna. E non perché queste mancassero – Giorgia per citarne una -.

Un qualcosa che è stato notato dal pubblico nonostante la dedica alle donne poi fatta dal vincitore e che sui vari social ha visto molti utenti farlo notare. Alcuni anche illustri. Chissà se ci sarà una risposta sul tema da parte di Amadeus.

Di seguito anche un post Twitter di Selvaggia Lucarelli che fa riferimento all’assenza di donne alla “final five” dell’Ariston:

