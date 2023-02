E’ Marco Mengoni il vincitore della 73° edizione del Festival di Sanremo. Si classifica al primo posto con la canzone “Due Vite”. Al secondo posto arriva Lazza con la canzone “Cenere”, mentre al terzo posto si posiziona Mr.Rain con “Supereroi”. Al quarto posto si è classificato Ultimo con “Alba”. Al quinto posto si è classificato Tananai con “Tango”.

Il premio della critica Mia Martini è andato a Colapesce Dimartino con “Splash”. Il premio sala stampa Lucio Dalla è andato sempre a Colapesce Dimartino con “Splash”. Il premio Sergio Bardotti per il migliore testo è andato a Coma_Cose con “L’Addio”. Il premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale è andato a Marco Mengoni con “Due vite”.

Si conclude così la 73° edizione del Festival di Sanremo.

