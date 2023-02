Durante la finale del Festival di Sanremo 2023, 11 febbraio, il presidente ucraino Zelensky ha inviato una lettera indirizzata a tutti i protagonisti del Festival, che è stata letta dal conduttore e direttore artistico Amadeus. Inizialmente si pensava che fosse un video messaggio di un paio di minuti, ma si è trattato di un testo scritto, una riflessione sulla guerra in corso che dura da ormai un anno. La lettera del presidente ucraino Zelensky è stata letta in diretta durante la finale di Sanremo 2023 da Amadeus.

“Cari partecipanti, organizzatori e ospiti del festival, da più di sette decenni il festival di Sanremo si sente in tutto il mondo.Si sente la sua voce, la sua bellezza, la sua magia, la sua vittoria. Ogni anno sulle rive del Mar Ligure vince la canzone. Vincono la cultura e l’arte. La Musica vince. E questa è una delle migliori creazioni della civiltà umana”.

E poi continua: “Sfortunatamente, per tutto il tempo della sua esistenza, l’umanità ha creato non solo cose belle. E purtroppo oggi nel mio paese si sentono spari ed esplosioni. Ma l’Ucraina sicuramente vincerà questa guerra. Vincerà insieme al mondo libero. Vincerà grazie alla voce della libertà, della democrazia e, certamente, della cultura”.

Nella sua lettera poi Zelensky si riferisce direttamente ai vincitori del Festival: “Auguro il successo a tutti i finalisti e dal profondo del mio cuore voglio invitare i vincitori di quest’anno a Kyiv, in Ucraina, nel Giorno della Vittoria. Nel Giorno della nostra Vittoria”.

La lettera si conclude così: “E sono sicuro che un giorno ascolteremo tutti insieme la nostra canzone della vittoria!

Cordiali saluti

Volodymyr Zelensky“

