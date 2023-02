Fiorello continua a tenere alta l’attenzione su Sanremo 2023 e nel corso di Viva Rai 2 ha anticipato il contenuto della “lettera” di Zelensky.

Con l’ironia che da sempre lo contraddistingue, Fiorello sta catalizzando da circa un mese l’attenzione sul Festival di Sanremo 2023. Dopo lo scherzo sull’eliminazione di Giorgia dalla gara e la pubblicazione del numero privato di Alessia Marcuzzi, lo showman ha deciso di cavalcare l’onda delle polemiche sulla partecipazione di Zelensky al Festival.

Fiorello e quella “lettera” di Zelensky a Sanremo

Come comunicato nelle ultime ore, il presidente ucraino non sarà presente all’Ariston con un video messaggio – come precedentemente annunciato – ma invierà una lettera che verrà letta direttamente da Amadeus.

A commentare – e anticipare – il contenuto della missiva ci ha pensato Fiorello che, con la sua solita ironia, ha rivelato parte del testo scritto dal presidente ucraino per la kermesse.

“Vi ringrazio per il supporto che il governo e il popolo italiano sta stando al processo di Pace, nonostante i gravissimi problemi che affliggono il vostro paese – ha letto Fiorello tenendo in mano quella che sembrava la lettera di Zelensky – .Da parte nostra vi promettiamo, quando tutto questo sarà finito, di contraccambiare il vostro aiuto, e aiutarvi a liberarvi da questo pericoloso soggetto che vi tiene prigionieri da ormai 4 anni e non vi fa dormire: Amedeo Umberto Rita Sebastiani che credo sia conosciuto da voi con il nome di Amadeus. Grazie popolo italiano”.

Chiaro che la lettera spoilerata da Fiorello non era altro che una trovata ironica per smorzare la tensione sulla partecipazione di Zelensky a Sanremo. E, ancora una volta, lo showman è riuscito a far ridere tutti nonostante le polemiche iniziali.

