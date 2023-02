Belén Rodriguez si racconta dopo l’addio di Teo Mammucari a Le Iene: cosa è successo dietro le quinte e a reazione della showgirl.

Da un paio di settimane, Le Iene è stato affidato alla conduzione singola di Belén Rodriguez. La showgirl argentina si è ritrovata sola sul palcoscenico dopo l’addio improvviso di Teo Mammucari dovuto, da quanto si vocifera, ad una lite furiosa con Davide Parenti. In attesa di essere affiancata dal comico Max Angioni, Belén ha condotto le ultime due puntate in diretta de Le Iene da sola, ammettendo di aver avuto un batticuore dopo quanto accaduto tra il collega e l’ideatore dello show di Italia 1.

Belén, paura prima de Le Iene

Intervistata dal settimanale Tv sorrisi e canzoni, Belén ha raccontato di aver avuto un po’ di timore nel condurre da sola Le Iene.

“Mi sono ritrovata da sola e ho dovuto riadattarmi – ha spiegato – . Cambia completamente il format, cambia tutto, all’inizio è stato diverso: non nascondo che i primi minuti avevo un po’ di batticuore”.

“Io preferisco sempre essere affiancata da qualcuno, non sono una persona che vuole stare da sola al centro del palco. Non che abbia problemi nel farlo, ma mi piace sempre fare squadra, lo trovo più utile”, ha aggiunto lei che da Mammucari ha imparato molto nel corso delle puntate al suo giaco.

E, ora che ha rotto il ghiaccio, Belén potrebbe apprestarsi a condurre in solitaria un altro programma tv. “Uno show tutto mio dopo Le Iene? Al momento non sento l’esigenza di essere così protagonista, se poi ci sarà qualcosa non posso dirlo, ma ora preferisco continuare a giocare in squadra”, ha sottolineato.

Riproduzione riservata © 2023 - DG