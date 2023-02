Attilio Romita accusa pesantemente alcuni concorrenti del Gf Vip di associazione mafiosa: su Twitter si scatena il caos.

Grande delusione da parte di Attilio Romita, finito al televoto per decisione di alcuni coinquilini del Gf Vip. Il giornalista ex volto del Tg1 non ha accettato di buon grado la scelta di alcuni compagni e, finita la diretta con Canale 5, si è sfogato con Nikita Pelizzon. Le sue frasi, però, hanno scatenato il caos in rete perché Romita ha sostenuto di essere finito in nomination per scelta di “un’organizzazione mafiosa”.

Romita, le parole scatenano la polemica

“Davanti ad una cosa del genere, non gioco più. Il grande capo decide chi fare fuori, questa è un’organizzazione mafiosa”, ha sbottato il giornalista.

“Quando questo gioco lo fanno anche i tuoi amici, che ci stai a fare qui?”, ha aggiunto lui dispiaciuto, mentre in rete hanno iniziato a circolare dei video che hanno scatenato il caos.

Romita, infatti, non si è solo limitato a parlare di “organizzazione mafiosa”, ma ha anche fatto riferimento ad atteggiamenti tipici di chi fa parte delle cosche.

Il web non ha affatto apprezzato le sue esternazioni e ora si chiedono provvedimenti nei suoi confronti, così come accaduto in alcune edizioni passate del Gf Vip.

