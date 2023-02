Amadeus annuncia per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Matterella.

Colpo di scena nel corso della conferenza stampa del 7 febbraio che anticipa la prima serata della 73esima edizione del Festival della musica italiana. Amadeus ha annunciato in apertura la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la prima volta nella storia della kermesse musicale. Insieme a lui ci sarà anche Roberto Benigni.

Sanremo 2023, il colpo di Amadeus

“Questa sera per la prima volta nella storia del festival di Sanremo sarà presente all’Ariston il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – ha annunciato Amadeus lasciando di stucco la sala stampa – .Sarà l’occasione per festeggiare i 75 anni della Costituzione con Roberto Benigni sul palco”.

Un doppio colpo, dunque, per il direttore artistico e conduttore della gara canora al suo quarto mandato. Sergio Mattarella e Roberto Benigni saranno protagonisti di un grande momento di cultura per la televisione italiana. Un momento che, molto probabilmente, entrerà nella storia dello spettacolo del Bel Paese.

Il Presidente della Repubblica e Roberto Benigni, tuttavia, non saranno insieme sul palcoscenico: Mattarella resterà seduto in platea, mentre l’attore e regista fiorentino avrà un suo spazio in apertura della prima puntata di Sanremo 2023.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG